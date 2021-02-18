مصدر لـ”218″: إعادة عمليات تصدير النفط بعد توقف 3 أيام

قال مصدر ملاحي، يعمل في منطقة الهلال النفطي، في تصريح لـ”218″، إن حركة تصدير النفط عادت لطبيعتها صباح اليوم الخميس، بعد توقف دام ثلاثة أيام؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر ذاته، أن ميناء الزويتينة، يستعدّ لاستقبال ناقلة “التحدي”، وعلى متنها 1700 طن من غاز الطهي، فيما يستعد ميناء البريقة لاستقبال ناقلة لشحن كمية من مادة اليورويا، على أن تدخل، بعدها مباشرة، ناقلة أخرى بهدف شحن 600 ألف برميل من النفط الخام.

وكانت عمليات تصدير النفط قد توقفت، منتصف الأسبوع الجاري؛ نتيجة سوء حالة الطقس؛ ممّا تسبب في ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح وتوقفت على إثر ذلك عمليات التصدير.

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