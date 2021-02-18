توقعات ارتفاع الخام برنت الى ما فوق 60 دولار للبرميل

أكد الخبير بمجال النفطي محمد الشحاتي عن توقعاته لوصول النفط خام برنت إلى ما فوق 60 دولار للبرميل.

كما قال الشحاتي أن معظم البنوك الاستثمارية رفعت من توقعاتها لسعر نفط برنت في سنة 2021، ولكنها ابقت على توقعات متحفظه للسنوات القادمة، وكذلك بين في هذا الرسم انها وضعت معظم التوقعات التي تباينت بشدة بين 45 الي 65 دولار للبرميل ، كما اشار الي التوقعات الرئيسية وهي لجولدمان ساكس، سيتي جروب، مورجان ستانلي ، ايكونوميست ، وباركليز .

كما أضاف أن السوق في العادة يضع بعض الوزن لتوقع جولدمان ساكس وهو اليوم فوق 60 دولار للبرميل.

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