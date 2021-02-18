خام “برنت” يسجل أعلى سعر له منذ ديسمبر 2020

حقق برميل النفط “برنت” الخميس، أعلى سعر له منذ 21 ديسمبر 2020 مسجلا 65 دولاراً للبرميل.

وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل لمزيج نفط بحر الشمال من خام برنت بنسبة 0.25% مسجلة 65.05 دولاراً للبرميل، فيما حققت أسعار العقود الآجلة لشهر مارس للنفط الخام ارتفاعا بنسبة 1.26% مسجلة 61.91 دولاراً للبرميل وفقا لوكالة “سبوتنيك”.

وفي سياق مُتصل خفضت منظمة “أوبك”، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بشكل طفيف، بمقدار 0.1 مليون برميل إلى 5.8 مليون للبرميل يومياً، ووافقت على خفض الإنتاج في فبراير ومارس بما مجموعه 1.425 مليون برميل يوميًا، منها مليون برميل في السعودية.

يُذكر أن أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفعت الاثنين، بنسبة 1.63% ما يعادل 1.02 دولار، ليسجل سعر البرميل 63.46 دولارا في السوق العالمية.

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