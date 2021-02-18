خاص لصدى: حقوقيين بمحكمة لندن يكشفون رفع محافظ المركزي بطرابلس قضية ضد مؤسسة مجتمع المدني للشفافية لقرب اصدارها تقرير هام … تعرف على التفاصيل

كشف عدد من الحقوقيين بمحكمة لندن لصحيفة صدى الاقتصادية عن قيام شركة العلاقات العامة Portando McFarlens والمحاميين Shilling Law Firmبرفع قضية بمحكمة لندن على مؤسسة المجتمع المدني للشفافية global Witness وذلك لقرب قيامها بنشر تقرير على محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” .

حيث أن مؤسسة المجتمع المدني للشفافية تحقق في أعمال مصرف ليبيا المركزي وجهات أخرى، ووفقاً للمصادر فإنه كان من المفترض أن يصدر اليوم تقريراً من المؤسسة على المركزي ولكن تم رفع قضية عليها لمنعها من ذلك ولكن حكمت محكمة لندن برفض طلبه.

وبحسب المسؤولين فإن سبب رفض محكمة لندن لطلب المركزي يكمن في أن الوثائق التي رصدتها مؤسسة المجتمع المدني صحيحة ، وأن التقرير سيُنشر وفقاً للحقوقيين .

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