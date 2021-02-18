انقاذ طاقم سفينة تجارية من الغرق بميناء بنغازي البحري

أكد وكيل سفينة تشارلي “فرج الورفلي” تلقيه نداء استغاثة لسفينة تجارية كانت على وشك الغرق بكامل طاقمها .

ووفقاً للوكيل فقد وصلت باخرة تشارلي وأنقدت حوالي 9 أشخاص من الغرق والأن هم بميناء بنغازي البحري وأيضا باخرة أخرى “الضريفة” انقدت حوالي شخصين أيضاً والأن هم موجودين بميناء “السدرة” .

وكما قال أن الطاقم بالكامل بصحة جيدة وأنه تم اتخاد كافة الإجـراءات الأمنية مع طاقم السفينة الغارقة وسيتم تسفيرهم من مدينة بنغازي .

كما أكد أحد المسؤولين بميناء بنغازي البحري أنه على استعداد لاستكمال كافة الاجراءات السفر من الوكيل واعطائهم اسبوعين تأشيرة ذاخل ليبيا ليتم ترحيل كامل الطاقم الموجود لمدة أقصاها يوم 23 فبراير الجاري.

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