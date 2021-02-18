وزير العمل يلتقي بعميد بلدية بني وليد لمناقشة سير أعمال الوزارة بالمدينة

اجتمع اليوم الخميس 18 فبراير 2021 وزير العمل والتأهيل “المهدي الورضمي الأمين” اليوم مع عميد بلدية بني وليد “يونس على العزوزي”، للتباحث في عدة ملفات كان أبرزها تدريب الباحثين عن العمل وتدريب المرأة وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة بالبلدية.

وفي إطار تنفيذ الوزارة لخطتها التدريبية لسنة 2021 م، تمّ تشكيل فريق مشترك بين الوزارة والبلدية، لتذليل الصعاب والعمل على البدء بتدريب الباحثين عن العمل وتدريب المرأة وذوي الإعاقة بالبلدية.

يذكر أنّ الاجتماع حضره من جانب بلدية بني وليد: “شرف الدين المهدي كنشيل”، “مبروكة ضوء الصيد” كأعضاء من المجلس البلدي و”سالم رمضان المقروش” مدير مكتب العمل والتأهيل بالبلدية.

بينما حضر من جانب الوزارة: “عزت اليعقوبي” مدير عام المركز الليبي الكوري، “خيرية الحبيب”مدير مكتب دعم وتمكين المرأة و”حنان الكادوشي” مدير مكتب دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، “عبدالفتاح إبراهيم السباعي” عن إدارة متابعة مكاتب العمل والتأهيل، و”سلمى عاشور” العضو القانوني بمكتب الوزير.

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