خاص: مدير عام مصلحة الجمارك يكشف لصدى سعيهم لتعديل الدولار الجمركي..والافراج عن البضائع ..والنظام الجديد بالخصوص

كشف مدير عام مصلحة الجمارك “سليمان سالم” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن الافراج عن كافة البضائع اليوم حتى التي وصلت بعد تاريخ 1 فبراير 2021 .

وأكد مدير عام المصلحة أن تطبيق برنامج التتبع سيكون عن طريق الوكلات الملاحية، أي بأن باطلاع الوكيل على بضاعة الشركة أو التاجر وعدم الشحن إلا بكود التتبع وثم التصديق ومن ثم يتجه لمصلحة الجمارك لاتمام اجراءاته ، مضيفاً أن عدد 300 شركة قد قامت بإتمام اجراءتها ببرنامج التتبع .

وكشف “سليمان سالم” عن سعيهم لاصدار قرار خاص بتعديل الدولار الجمركي ، بسعر الصرف الرسمي ، مضيفاً أنه تم التشاور مع وزير المالية وفقاً للقانون وتم الاتفاق على التعامل مع الوكيل الملاحي مباشرةً وليس التجار بالخصوص.

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