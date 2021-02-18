المجلس الرئاسي الجديد يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش

التقى “محمد المنفي” رئيس المجلس الرئاسي الجديد، والنائب بالمجلس “عبد الله اللافي”، صباح اليوم الخميس 18 فبراير بمقر المجلس بطرابلس، السيد “يان كوبيتش” المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وتناول الاجتماع آليات تهيئة الظروف المناسبة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، استكمالًا لمسار الحوار السياسي.

هذا وقد حضرالاجتماع الأمين العام المساعد ومنسق البعثة “ريزدون زينينغا” والأمين العامة المساعدة ومنسقة الشؤون الإنسانية “جورجيت غانيون”.

وقد أكدّ المجلس على التزامه بالعمل لأجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، في إطار زمني محدّد ووفق المسارات الضامنة لنجاح هذه المهمة.

كما تمّ خلال الاجتماع التأكيد على التزام المجلس لاستعادة وحدة المؤسسات، وتعزيز سيادتها، والعمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي القادم في موعده المقرر.

وعلى صعيد متصل شدّد المبعوث الأممي على تواصل دعم الأمم المتحدة لعملية السلام في البلاد، وأكدّ رئيس المجلس الرئاسي ونائبه بالمجلس على المهام الأساسية للمجلس، ومن أهمها مواصلة المسار العسكري عن طريق متابعة أعمال لجنة 5+5 ودعمها، وتوحيد كافة المؤسسات في الدولة الليبية، وخاصة المؤسسات السيادية، والسعي إلى مصالحة وطنية حقيقية.

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