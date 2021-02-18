خاص: المركزي ينفي لصدى ما ورد من الحقوقيين بمحكمة لندن بخصوص رفعه قضية ضد مؤسسة المجتمع المدني للشفافية

نفى مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية ما ورد في تصريح الحقوقيين بمحكمة لندن لصدى الاقتصادية حول قيام محافظ مصرف ليبيا المركزي برفع قضية ضد مؤسسة المجتمع المدني للشفافية global Witness .

و كانو الحقوقيين بمحكمة لندن قد صرحو سابقاً لصدى أن المؤسسة تحقق في أعمال مصرف ليبيا المركزي وكان من المفترض أن يصدر تقريراً حوله اليوم ولكن تم رفع قضية ضدها وحكمت محكمة لندن برفض طلبه والسماح لمؤسسة مجتمع المدني للشفافية بنشر التقرير الأمر الذي نفاه مصدرنا بالمركزي تماماً وأكد أنه غير صحيح .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية