الجزائر تعيد فتح معبر “الدبداب” للتبادل التجاري مع ليبيا

أعلنت الجزائر الخميس، فتح المعبرين الحدوديين مع ليبيا “الدبداب” غرب غدامس و”الطالب العربي” مع تونس للتبادل التجاري.

ووفق صحيفة البلاد الجزائرية، فإن رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، أمر بفتح المعابر مع تونس وليبيا، مع الترخيص بعبور البضائع المصدرة إلى ليبيا، واعتماد نقطة الكلومتر الصفر كنقطة تبادل لبضائع التي سيتم تصديرها.

يشار إلى أن معبر الدبداب واحد من ثلاث معابر تربط ليبيا بالجزائر بالقرب من مدينة غدامس، وظل مغلقاً من الجانب الجزائري، مند سنة 2011 بحجة تردي الوضع الأمني في ليبيا.

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