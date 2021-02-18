“العقوري” يبحث مع سفير بلجيكا الأرصدة الليبية المجمدة

بحث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع سفير بلجيكا لدى ليبيا “كريستوف دو باســومبير”، آخر المستجدات السياسية و القضايا المشتركة بين ليبيا ومملكة بلجيكا وأبرزها قضية الأرصدة الليبية المجمدة لدى بروكسل .

و ذكر الموقع الرسمي للبرلمان الليبي أن المباحثات بين الطرفين تمت عبر اتصال هاتفي، أكد من خلاله العقوري –”بصفته رئيساً للجنة متابعة الأرصدة الليبية المجمدة بمجلس النواب”- على أن قيام الحكومة البلجيكية بمحاولة رفع الحظر المفروض من مجلس الأمن على الأرصدة الليبية يعد سابقة خطيرة سيشجع الحكومات الأخرى على اتخاذ نفس الإجراء مما سيهدد الأرصدة الليبية المجمدة في دول أخرى.

وقال “العقوري” إنه يتفهم قيام بلجيكا بالدفاع عن مصالحها التجارية إلا أن دفع أي مستحقات مالية يجب أن يكون عن طريق الحكومة الليبية وليس عن طريق الأرصدة المجمدة التي يجب الحفاظ عليها باعتبارها أموال للشعب الليبي .

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