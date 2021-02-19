أنباء عن قرب فتح معبر “الدبداب” الحدودي بين ليبيا والجزائر

بوابة تجارية جديدة؛ تعود إليها الحياة، قريبًا، بعد توقفها بسبب تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، حيث أعلنت ولاية “إيليزي”، الجزائرية، قرب إعادة فتح معبر الدبداب الحدودي أمام الحركة التجارية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “البلاد” الجزائرية؛ فإن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاق ثنائي بين البلدين بهدف تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعبر الحدودي سيُفتح لغرض التبادل التجاري فقط، لافتة إلى أن الجهات الأمنية بولاية إيليزي الجزائرية تلقت توجيهات بإتمام كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لاستئناف حركة المعبر.

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