رئيس لجنة الخارجية بمجلس نواب طبرق يجري اتصالا هاتفيا مع سفير مملكة بلجيكا

أجرى أمسٍ الخميس 18 فبراير رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب – طبرق “يوسف العقوري” اتصالا هاتفيا مع “كريستوف دو باســومبير” سفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا، حيث تباحث الطرفان آخر المستجدات السياسية والقضايا المشتركة بين البلدين، التي من أبرزها قضية الأرصدة الليبية المجمدة لدى بلجيكا.

وأكدّ العقوري بصفته رئيساً للجنة متابعة الأرصدة الليبية المجمدة بمجلس النواب، على أن قيام الحكومة البلجيكية بمحاولة رفع الحظر المفروض من مجلس الأمن على الأرصدة الليبية يعد سابقةً خطيرة سيشجع الحكومات الأخرى على اتخاذ نفس الإجراء؛ ممّا سيهدد الأرصدة الليبية المجمدة في كل البلدان، مشيراً إلى قيامه في عام 2018 بزيارة بروكسل ولقاء لجنة الخارجية والمالية في البرلمان البلجيكي.

وأوضح أيضاً بأنه يتفهّم قيام الحكومة البلجيكية بالدفاع عن المصالح التجارية لبلادها؛ إلا أنّ دفع أي مستحقات مالية يجب أن يكون عن طريق الحكومة الليبية وليس عن طريق الأرصدة المجمدة التي يجب الحفاظ عليها باعتبارها أموال للشعب الليبي.

كما عبّر “العقوري” عن أمله في أن تتوحدّ السلطات الليبية وتتمكّن من الالتزام بكافة تعّهداتها، مشدداً على أن توقف الجانب الليبي عن دفع أي مستحقات هو بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا والتي لا تخفى على أحد.

وبدوره أكدّ السفير البلجيكي “دو باســومبير” على حرص بلاده على احترام قرارات مجلس الأمن والحرص على الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكا.

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