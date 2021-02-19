اقتصاد

بالأرقام.. تفاصيل الحركة التجارية النشِطة بميناء بنغازي

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل إلى ميناء بنغازي، خلال الساعات الماضية، عدد من السفن التجارية وناقلات المحروقات وبواخر نقل الحبوب.

ورست على الرصيف النفطي ناقلة المحروقات “FENICUSA M”، وعلى متنها 32 ألف طن متري “نافتا”، مستوردة من اليونان، في إطار جهود شركة “البريقة لتسويق النفط”؛ لتوفير المحروقات.

ودخلت سفينة الحاويات “CHARLIE” إلى منطقة الرسو، وعلى متنها حاويات بعدما أفرغت جزءًا من حمولتها في ميناء مصراتة.

واستقبل مرفأ بنغازي، قبل أيام، سفينة نقل السيارات “قراند فلوريدا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا”، وعلى متنها 1133 سيارة وشاحنة، قادمة من السوق الأوروبية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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