النفط يتراجع مُتأثرًا بارتفاع إمدادات دول “أوبك”

تراجعت أسعار النفط الخام بشكل ملموس في جلسة التسوية لليوم الجمعة، بسبب توقعات بارتفاع إمدادات دول أوبك.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت مع حلول منتصف النهار في ليبيا 63,06 دولارًا للبرميل، متراجعًا بذلك بما مقداره 87 سنتًا.

وهبط سعر برميل الخام الأمريكي بمقدار 82 سنتًا ليسجل 59,70 دولارًا للبرميل.

وكانت عقود النفط قد سجلت في تعاملات، أمس الخميس، أعلى مستوى لها؛ مدفوعة بمخاوف الطقس، الذي أدى إلى حالات تجمد في ولايات الجنوب الأمريكية، التي تحتوي على ثلث الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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