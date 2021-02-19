تصحيح: مسؤولين بمحكمة لندن يوضحون أن القضية التي رفعها الكبير كانت ضد صحيفة “دي تايمز” وليس جولبال ويتنس…تعرف على التفاصيل

تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مجدداً مع الحقوقيين بمحكمة لندن حول تصريحاتهم بخصوص رفع قضية من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” ، على منظمة المجتمع المدني “جولبال وينتس” الأمر الذي نفاه مصرف ليبيا المركزي .

حيث أوضح الحقوقيين بالمحكمة أن ما حدث بالتفصيل هو اعداد مؤسسة جولبال وينتس لتقرير حول أعمال مصرف ليبيا المركزي ، وقد أرسلت المؤسسة تقريرها إلى عدة صحف أبرزها الصحيفة العالمية المعروفة دي تايمز ومن ثم تواصلت دي تايمز مع بنك ABC للرد على ما جاء في هذا التقرير .

وبحسب تصريحهم اليوم لصدى الاقتصادية فإن ما حدث بعد ذلك هو رفع قضية من قبل محافظ المركزي “الصديق الكبير” بمحكمة لندن على دي تايمز لمنع نشر التقرير والمحكمة قد رفضت هذا الطلب ومن ثم نشرت جلوبال وينتس التقرير هذا الصباح .

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