شركة إيني ترجع انخفاض إنتاجها في ليبيا إلى أسباب قاهرة

أرجعت مجموعة إيني الإيطالية، في بيانها السنوي، سبب انخفاض إنتاجها في ليبيا، إلى أمور وصفتها بالقاهرة أدت إلى تراجع إنتاج بعض الحقول التابعة لها.
وأوضحت مجموعة إيني الإيطالية، في بيانها السنوي الذي نشرته وكالة آكي الإيطالية، أن انخفاض إنتاجها في ليبيا أدى إلى تقلص عوائدها المالية لأسباب تعاقدية، إضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا واتفاق أوبك + على خفض الإنتاج.
وأعلنت شركة إيني النفطية الإيطالية منتصف 2019 عن خططها لزيادة إنتاجها من النفط والغاز لعام 2019 لتصل إلى معدل قدره 2.5٪ ،بالرغم من فقدان عقد إنتاج النفط في ليبيا وتراجع إنتاج الحقل الذي تديره.
وكانت إيني قد حققت إنتاجا في الربع الأول من العام 2019 بلغ مليونا و 830 ألف برميل من المكافئ النفطي بانخفاض بلغ 1.9 % على أساس سنوي.
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