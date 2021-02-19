شركة إيني ترجع انخفاض إنتاجها في ليبيا إلى أسباب قاهرة

أرجعت مجموعة إيني الإيطالية، في بيانها السنوي، سبب انخفاض إنتاجها في ليبيا، إلى أمور وصفتها بالقاهرة أدت إلى تراجع إنتاج بعض الحقول التابعة لها.

وأوضحت مجموعة إيني الإيطالية، في بيانها السنوي الذي نشرته وكالة آكي الإيطالية، أن انخفاض إنتاجها في ليبيا أدى إلى تقلص عوائدها المالية لأسباب تعاقدية، إضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا واتفاق أوبك + على خفض الإنتاج.

وأعلنت شركة إيني النفطية الإيطالية منتصف 2019 عن خططها لزيادة إنتاجها من النفط والغاز لعام 2019 لتصل إلى معدل قدره 2.5٪ ،بالرغم من فقدان عقد إنتاج النفط في ليبيا وتراجع إنتاج الحقل الذي تديره.

وكانت إيني قد حققت إنتاجا في الربع الأول من العام 2019 بلغ مليونا و 830 ألف برميل من المكافئ النفطي بانخفاض بلغ 1.9 % على أساس سنوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار