مطالبة جديدة لاستخدام الأموال الليبية المجمدة في البنوك البريطانية

جدّد مجلس اللوردات البريطاني، باستخدام الأموال الليبية المجمدة في البنوك البريطانية لدفع تعويضات لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الايرلندي

وبحسب صحيفة The Derry Journal، دعا المجلس إلى نشر تقرير “ويليام شوكروس”، الممثل الخاص للمملكة المتحدة بشأن ضحايا العنف المدعوم من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ، على الفور.

وذكر المحارب في الحزب الديمقراطي الاتحادي والحاصل على لقب “اللورد” هاي أوف باليور: “تم تقديم تقرير شوكروس إلى الحكومة في مايو الماضي ، ولا بد لي من القول إنه من المؤسف للغاية عدم إصدار التقرير.

وأضاف باليور،”سيدرك الوزير أنه كانت هناك حملة طويلة من أجل استخدام الأصول المجمدة للعقيد القذافي لتعويض ضحايا إرهاب الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي رعته العقيد القذافي ، بما يتماشى مع ما سبق دفعه لضحايا فرنسيين وألمان وأمريكيين. للهجمات الإرهابية التي يرعاها العقيد القذافي “.

من جهته، أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية لشؤون “الكومنولث” طارق أحمد، المعروف باسم اللورد أحمد من ويمبلدون: أن ملف الضحايا في صميم نهجهم.

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