وصول شحنة جديدة من القمح تقدر بـ 30 ألف طن إلى ميناء الخمس

أكد مدير إدارة التسويق بشركة المطاحن والأعلاف محمد أبو جليدة، وصول شحنة جديدة من القمح تقدر ب 30 ألف طن إلى ميناء الخمس.

وأشار أبو جليدة في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار، إلى استكمال الإجراءات الجمركية لشحنة القمح الطري الواصلة إلى ميناء الخمس، وإيصال 160 طنا منها إلى مطحن زليتن.

وأضاف أبو جليدة، أن عملية إفراغ الحمولة ستستمر طيلة الأسبوع إلى مطاحن عين زارة، وجنوب طرابلس، وصرمان.

وكان أبوجليدة، قد أكد السبت الماضي للأحرار وصول أولى الشحنات من مادة القمح المستخدم لدقيق المخابز، والمقدرة ب 25 ألف طن إلى ميناء الخمس.

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