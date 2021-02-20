موقع “غلوبال وتنس الإنجليزي” يكشف تلاعب المركزي في الاعتمادات المستندية وامتلاك الكبير بشكل غير مباشر لمصرف ببريطانيا

يوضح تقريرنا الجديد كيف يبدو أن ليبيا تخسر ملايين الدولارات سنويًا من خلال الاستخدام الاحتيالي لنظام خطابات الاعتماد، الذي يديره مصرف ليبيا المركزي. على الرغم من كونه عاملا حيويا في تلبية احتياجات الاستيراد لليبيا، فقد ابتلي نظام الاعتمادات بسوء الاستخدام، والذي يشير دليلنا الجديد الى استمراره.

تمر العديد من صفقات خطابات الاعتماد هذه عبر “البنوك المراسلة” في قلب مدينة لندن ، حيث تترك نقاط الضعف في قواعد مكافحة غسيل الأموال النظام المصرفي في المملكة المتحدة مفتوحًا على مصراعيه للجرائم المالية.

بالاعتماد على المقابلات مع مصادر سرية ، والمعلومات المالية المنشورة على فيسبوك من قبل مصرف ليبيا المركزي، وقاعدة بياناتنا المنشاة حديثًا والتي تضم ما يقرب من 2.5 مليار دولار من معاملات الاعتمادات من إبريل إلى يوليو 2020، نتحرى كيف تنفق ليبيا أموال خطاب الاعتماد الخاص بها ، كيف أثر هذا النظام على توازن القوى بين المؤسسات الليبية وما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في “البنوك المراسلة” في المملكة المتحدة قوية بما يكفي لفصل خطابات الاعتماد الحقيقية عن عائدات الجريمة.

النتائج الرئيسية

يشير إصدار الاعتمادات الضخمة المقترن بشهادة المصدر إلى الجريمة المالية المستمرة في نظام خطاب الاعتماد الليبي، بتكلفة كبيرة على الخزينة العامة الليبية. تجاوز معدل إصدار خطاب الاعتماد من إبريل إلى يوليو 2020 بكثير الطلب على بعض السلع.

على سبيل المثال، تجاوزت خطابات الاعتماد الخاصة باللحوم لأكثر من 13 أسبوعا قيمة واردات اللحوم المسجلة في ليبيا طوال مدة كل من 2016 و2017 و2018.

تمتد الأسئلة حول حوكمة خطاب الاعتماد إلى المشتريات الحكومية. اكتشفنا كيف تم تحويل 110 مليون دولار اعتماد لمولدات الكهرباء إلى شركة إماراتية غير ذات صلة عبر تعديل في اسم المقاول. وقد بدأ دفع الأموال من خلال بنك ليبي في لندن قبل إيقاف خطاب الاعتماد “للاشتباه في وجود فساد”.

يشغل كبار المسؤولين في مصرف ليبيا المركزي مناصب مجالس إدارة في بنوك تجارية مملوكة لليبيا في الخارج، وهو تضارب واضح في المصالح.

تدخل معظم خطابات الاعتماد الليبية في النظام المالي الدولي عبر مصرف ABC ومقره لندن، وهو بنك تجاري مملوك بشكل غير مباشر لمصرف ليبيا المركزي ويرأسه محافظه السيد الصديق الكبير.

لقد كشفنا عن ثغرات خطيرة في قوانين المملكة المتحدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب “للبنوك المراسلة “، والتي يمكن أن تجعلها غير فعالة في تحديد الاحتيال في تمويل التجارة وتمويل النزاعات وأنواع أخرى من الجرائم المالية.

الاحتيال المستمر في خطابات الاعتماد للقطاع الخاص

باستخدام تقنيات التحقيق مفتوحة المصدر، أنشأنا قاعدة بيانات قابلة للبحث بما يقرب من 2.5 مليار دولار من خطابات الاعتماد الخاصة بالقطاع الخاص التي تمت الموافقة عليها بين أبريل ويوليو 2020.

وبمقارنة ذلك ببيانات التجارة من السنوات السابقة، نرى أن الأموال العامة الليبية تتدفق بشكل أسرع من السلع ذات الصلة، التفسير الأكثر منطقية هو إساءة استخدام النظام بشكل مستمر، على نطاق واسع وبتكلفة كبيرة للأموال العامة الليبية.

في نوفمبر 2020، طُلب من المستوردين استخدام نظام خطاب الاعتماد، ولا يعتبر إدراج شركة أو كيان في قاعدة البيانات بأي حال من الأحوال اتهامًا لأي نوع من المخالفات الفعلية أو المشتبه بها أو السلوك غير المشروع.

ومع ذلك، تسمح قاعدة البيانات بأنواع من التحليل التي لم تكن ممكنة من قبل للجمهور و- بشكل عام- تظهر تركيزات غير محتملة لخطابات الاعتماد حول مواقع وسلع معينة.

ننشر قاعدة البيانات كأداة لتحليل حركة الأموال من خلال خطابات الاعتماد، على أمل أن تساعد مجموعات المجتمع المدني الليبي والصحفيين والمواطنين على تتبع أين تذهب الأموال، وإظهار الإمكانات الهائلة للشفافية، إذا كانت ليبيا البناء على إفصاحات مصرف ليبيا المركزي من خلال إتاحة بيانات خطاب الاعتماد للجمهور بالكامل وفقًا لمبادئ البيانات المفتوحة.

تتضمن خطابات الاعتماد للقطاع العام الأموال العامة في أيدي القطاع الخاص

تظهر الوثائق التي اطلعت عليها غلوبال وتنس كيف تم تحويل مبلغ 110 مليون دولار لتوربينات الكهرباء بهدف تلبية احتياجات الطاقة في ليبيا إلى شركة إماراتية تم دمجها مؤخرًا وتحمل اسمًا مطابقًا تمامًا للمقاول الأصلي بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.

توضح القضية ليس فقط ضعف نظام الاعتمادات، ولكن أيضًا كيف أن السيطرة على العملة الأجنبية الليبية أعطت بشكل فعال مصرف ليبيا المركزي تأثيرًا كبيرًا على كيفية إنفاق السلطات العامة للأموال العامة.

وهذا أيضًا له صلة أوسع بالرقابة والمساءلة للبنوك المركزية على مستوى العالم، مع عودة ظهور ضوابط رأس المال والصرف، وعمليات إنقاذ القطاع المالي وإنفاق كورونا مما أدى إلى توسع كبير في ميزانياتها العمومية وتحويلاتها في العديد من البلدان. في جميع أنحاء العالم، تضع البنوك المركزية مبالغ أكبر من الأموال العامة في أيدي القطاع الخاص. يحق للمواطنين معرفة كيفية إنفاق أموالهم .

كيف تدخل أموال خطابات الاعتماد النظام المالي الدولي عبر لندن

يمتلك مصرف ليبيا المركزي شبكة من “البنوك المراسلة” التجارية تمتد عبر القارات الخمس. يبدو أن الوسيط الرئيسي لخطابات الاعتماد هو بنك ABC، وهو مملوك بشكل غير مباشر لمصرف ليبيا المركزي ومقره لندن، ورئيسه ليس سوى محافظ البنك المركزي الصديق الكبير نفسه.

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