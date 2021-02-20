اقتصاد

حصري: مالية الوفاق تكشف لصدى تفاصيل برنامج بومطاري ومعيتيق لاعتماد الميزانية لسنة 2021… ولقائهم المرتقب مع عقيلة صالح

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت على وصول وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري ، والنائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” والذي كلف بتسيير مهام المجلس هذه الفترة .

وكشف مصدرنا أن سبب ذهاب بومطاري ومعيتيق إلى مطار الأبرق اليوم هو إقرار ميزانية موحدة 2021 ، بعد عمل لجان وزارة المالية عليها بالشرق والغرب ، والاتفاق على رقم محدد بالإضافة إلى احالة القيمة إلى المجلس الرئاسي لإقرارها ، وأن الوفد سيلتقي برئيس مجلس النواب عقيلة صالح لاعتماد الميزانية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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