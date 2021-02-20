ميناء الحريقة يستعدّ لشحن 600 ألف برميل نفط خام

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ، عن رسو ناقلة نفط، على أرصِفة شركة “الخليج العربي”، بميناء الحريقة النفطي.

وأفادت الشركة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الناقلة التي تحمل اسم “فرونت سيّول” جاءت لشحن حوالي 600 ألف برميل من النفط الخام، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية لها من قبل “القاطرة إنقاذ واحد والقاطرة إنقاذ سبعة، والقارب إرشاد اثنين والقارب إرشاد خمسة”.

ودخلت منذ أسبوع، أول ناقلة نفط إلى ميناء الحريقة، الذي تُشغّله وتُشرف عليه شركة “الخليج العربي للنفط”، منذ يناير الماضي، بعد انتهاء اعتصام حرس المنشآت النفطية، والذي كان يهدف إلى الضغط لصرف مرتباتهم المتأخرة، و تحسين بيئة العمل.

وأوضح مراسل “218”، أن الناقلة front cruiser التي ترفع علم إسبانيا، دخلت الميناء؛ تمهيدًا وشحنت مليون برميل تم تصديرها إلى الصين.

وفي وقت سابق، أعلن حرس المنشآت النفطية، في يناير الماضي، وقف عمليات التصدير في ميناء الحريقة ومنطقة الهلال النفطي.

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