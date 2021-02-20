“موقع بريطاني”: الكبير يمتلك بنك تجاري في بريطانيا وهناك استغلال للسلطة في إدارة المصرف

كشف تقرير لموقع “غلوبال وتنس الإنجليزي” أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك شبكة من البنوك المراسلة التجارية تمتد عبر القارات الخمس، وأن الوسيط الرئيسي لخطابات الاعتماد هو بنك “ABC” مملوك بشكل غير مباشر لمصرف ليبيا المركزي ورئيسه المحافظ الصديق الكبير.

وبين التقرير -حسب ما نشر على موقعه الرسمي- أن كبار المسؤولين في مصرف ليبيا المركزي يشغلون مناصب مجالس إدارة في بنوك تجارية مملوكة لليبيا في الخارج، وهو ما يعد تضارب واضح في المصالح.

وأوضح التقرير أن معظم خطابات الاعتماد الليبية تدخل في النظام المالي الدولي عبر مصرف “ABC” الذي مقره لندن، لافتاً إلى هناك ثغرات خطيرة في قوانين المملكة المتحدة لمكافحة متعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب “للبنوك المراسلة “، ما يفسر أن هناك إساءة في استخدام النظام بشكل مستمر، على نطاق واسع وبتكلفة كبيرة للأموال العامة الليبية.

يُشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت في يونيو 2020 عن شبهات فساد متعلقة بملف الاعتمادات الممنوحة لمصرف ليبيا المركزي والمخصصة لتوفير السلع خلال الأزمات، خاصة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

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