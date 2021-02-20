غرفة التجارة “مصراتة” تضع حجر الأساس لمبنى استثماريّ جديد

وضعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، حجر الأساس للمبنى الاستثماري الجديد للغرفة، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة رجب خليل، ووكيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد رئيس المجلس البلدي مصراتة.

وبحسب بيان الغرفة؛ فإن هذا المبني سيستقطب كافة رجال الأعمال والتجار ورواد وأصحاب الأعمال الخاصة.

من جهته، أكد وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة، على الدور الكبير الذي يلعبهُ القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء الدولة.

وشارك في احتفالية وضع حجر الأساس، عددٌ من أعضاء المجلس البلدي مصراتة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة، ورئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بالغرفة، وعددٌ من رجال الأعمال والتجار والشخصيات العامة بالمدينة.

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