“غلوبال وتنس”: مصرف ليبي حول 110 مليون دولار لشركة إماراتية بغية توريد مولدات

أفاد موقع “غلوبال وتنس البريطاني” المصرف “ABC” المملوك للدولة الليبية والمحافظ الصديق الكبير قام بتحويل مبلغ 110 مليون دولار لشراء مولدات طاقة كهربائية لليبيا إلى شركة إماراتية لا صلة لها بالمشروع، عن طريق تغيير طفيف في اسم الشركة المتعاقدة.

وقال الموقع إن المبلغ المحول تم إيقافه “للاشتباه في وجود فساد دون ذكر الجهة التي أوقفته، موضحا أن الجريمة المالية مستمرة في نظام خطاب الاعتماد الليبي بتكلفة كبيرة على الخزينة العامة.

وكشف الموقع أن منذ إبريل 2020 إلى يوليو ذات السنة زاد الطلب على اعتماد بعض السلع مما رفع قيمة الاعتمادات المستندية المعتمدة لاستيراد اللحم على مدار 13 أسبوع فاقت القيمة السنوية لاستيراد اللحم إلى ليبيا لكل من سنة 2016 ،2017 و2018.

يٌشار إلى أن ذات الموقع كشف في تقريره عن وجود بنك خارجي ببريطانيا مملوك بشكل غير مباشر لمصرف ليبيا المركزي ورئيسه المحافظ الصديق الكبير.

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