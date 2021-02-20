وزارة العمل تستعدّ لدراسة أكثر من 300 ملف ازدواج الوظيفي

كشف مدير مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل والتأهيل، مسعود القذافي، عن تجهيز الدفعة “194” من الازدواج الوظيفي.

وأفاد “القذافي”، في تصريحات نُشرت عبر المنصة الرسمية للوزارة، أن أكثر من 300 مستند، ستتم دراستها خلال اجتماع اللجنة “204”؛ لمعالجة الازدواج الوظيفي، خلال هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق، أنهت لجنة “204”، المختصة بتسوية أوضاع الازدواج الوظيفي والتابعة لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق؛ دراسة 300 نموذج ازدواج وظيفي، إذ تمت هذه الدراسة بحضور رئيس اللجنة ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق.

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