اقتصاد

وزارة العمل تستعدّ لدراسة أكثر من 300 ملف ازدواج الوظيفي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مدير مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل والتأهيل، مسعود القذافي، عن تجهيز الدفعة “194” من الازدواج الوظيفي.

وأفاد “القذافي”، في تصريحات نُشرت عبر المنصة الرسمية للوزارة، أن أكثر من 300 مستند، ستتم دراستها خلال اجتماع اللجنة “204”؛ لمعالجة الازدواج الوظيفي، خلال هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق، أنهت لجنة “204”، المختصة بتسوية أوضاع الازدواج الوظيفي والتابعة لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق؛ دراسة 300 نموذج ازدواج وظيفي، إذ تمت هذه الدراسة بحضور رئيس اللجنة ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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