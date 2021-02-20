مالية الوفاق تكشف لصدى تفاصيل برنامج بومطاري ومعيتيق لاعتماد الميزانية لسنة 2021… ولقائهم المرتقب مع عقيلة صالح

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت على وصول وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري ، والنائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” والذي كلف بتسيير مهام المجلس هذه الفترة .

وكشف مصدرنا أن سبب ذهاب بومطاري ومعيتيق إلى مطار الأبرق اليوم هو إقرار ميزانية موحدة 2021 ، بعد عمل لجان وزارة المالية عليها بالشرق والغرب ، والاتفاق على رقم محدد بالإضافة إلى احالة القيمة إلى المجلس الرئاسي لإقرارها ، وأن الوفد سيلتقي برئيس مجلس النواب عقيلة صالح لاعتماد الميزانية .

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