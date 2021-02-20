الشلوي في تصريح لصدى:”من المتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار”

الخبير النفطي منصف الشلوي يصرّح لصدى حول أسعار النفط قائلاً:

“سعر خام برنت يصل لحد +_ 65 دولارا للبرميل ملامساً أعلى مستوياته منذ 20 يناير 2020م”



كما أنّ عدد من الخبراء المهتمين يتوقعون ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، فيما يرى خبراء أن القفزة في الأسعار تعزا إلى الفجوة بين العرض والطلب، إضافة إلى ذلك.

كما عزا بعض المتابعين لأسعار نفط برنت .. أن الارتفاع الجديد في أسعار النفط كان بسبب عمليات شراء جديدة جراء “مخاوف من أن الطقس البارد المفاجئ في تكساس قد يعطل إنتاج الخام الأمريكي لأيام، أو ربما لأسابيع”..

كما أضاف:”من المعلوم بأن شركات إنتاج النفط وتكريره مغلقة في تكساس لليوم الخامس ، بعد برد قارس متواصل منذ أيام .. وبحسب عدد من المحللين فأنهم يعلنون فقدان قرابة مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، وقد يستغرق استعادته بالكامل عدة أسابيع، كما أنه من المتوقع أيضا” يكون هناك سحب أكبر من المتوقع لمخزونات النفط الأمريكية ، ساهمت بتعزيز المخاوف بشأن الإمدادات .. و ذلك بعد أن أوضحت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير، إلى نحو 468 مليون برميل، بعكس توقعات المحللين بانخفاض 2.4 مليون برميل”.

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