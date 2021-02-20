الشلوي في تصريح لصدى:”من المتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار”

الخبير النفطي منصف الشلوي يصرّح لصدى حول أسعار النفط قائلاً:
“سعر خام برنت يصل لحد +_ 65 دولارا للبرميل ملامساً أعلى مستوياته منذ 20 يناير 2020م”
كما أنّ عدد من الخبراء المهتمين يتوقعون ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، فيما يرى خبراء أن القفزة في الأسعار تعزا إلى الفجوة بين العرض والطلب، إضافة إلى ذلك.
كما عزا بعض المتابعين لأسعار نفط برنت .. أن الارتفاع الجديد في أسعار النفط كان بسبب عمليات شراء جديدة جراء “مخاوف من أن الطقس البارد المفاجئ في تكساس قد يعطل إنتاج الخام الأمريكي لأيام، أو ربما لأسابيع”..
كما أضاف:”من المعلوم بأن شركات إنتاج النفط وتكريره مغلقة في تكساس لليوم الخامس ، بعد برد قارس متواصل منذ أيام .. وبحسب عدد من المحللين فأنهم يعلنون فقدان قرابة مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، وقد يستغرق استعادته بالكامل عدة أسابيع، كما أنه من المتوقع أيضا” يكون هناك سحب أكبر من المتوقع لمخزونات النفط الأمريكية ، ساهمت بتعزيز المخاوف بشأن الإمدادات .. و ذلك بعد أن أوضحت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير، إلى نحو 468 مليون برميل، بعكس توقعات المحللين بانخفاض 2.4 مليون برميل”.
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