خاص: مجلس إدارة التجارة والتنمية يدعو إلى اجتماع الجمعية العمومية غداً لمناقشة أوضاعه وتعيين مكتب مراجعة مالية له

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على دعوة مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية للجمعية العمومية العادية للمصرف للانعقاد وذلك بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي على الميزانية العمومية للمصرف وقائمة الدخل عن سنة 2020 .

كما أن الدعوة وُجهت إلى مساهمي المصرف بمدينة بنغازي على أن يكون جدول الأعمال متمثل في الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف خلال 2020، وقراءة تقارير هيئة المراقبة و تقرير مراجعي الحسابات عن 2020 .

كذلك تعيين مكتب المراجعة المالية التي ستقوم بمراجعة حسابات المصرف لسنة 2021 ، ومذكرة بشأن منح قرض تطبيقاً لأحكام المادة 78 من قانون رقم 1 لسنة 2005 ، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2020.

ووفقاً للدعوة التي تحصلت صدى حصرياً عليها في حال عدم توفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع غداً الأحد فإن الجمعية العمومية ستعقد يوم الإثنين ، كما يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال .

بالإضافة إلى امكانية المساهمين الاطلاع على الوثائق والمستندات المنصوص عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2010 للنشاط التجاري والنظام الأساسي للمصرف ، بمقر الإدارة العامة للبنك ببنغازي خلال ساعات العمل الرسمية.

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