البنك الدولي يعمل على توحيد عقود لقاحات كورونا بين الدول والشركات

أعلن البنك الدولي اليوم السبت، أنه يعمل على توحيد عقود لقاحات “كورونا” التي توقعها الدول مع شركات صناعة الأدوية.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في تصريح لوكالة “رويترز”، إنه يتوقع أن يوافق مجلس إدارة البنك على تمويل لقاحات بقيمة 1.6 مليار دولار لاثنتي عشرة دولة من بينها الفلبين وبنغلاديش وتونس وإثيوبيا بحلول نهاية مارس على أن تتبعها 30 دولة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.

وقال ” مالباس ” إن البنك يحث تلك الشركات على أن تكون أكثر انفتاحا بشأن المناطق التي تذهب إليها الجرعات مع سعيه لحصول الدول الفقيرة على قدر أكبر من اللقاحات .

وأوضح أن البنك الدولي يعمل مع الحكومات المحلية لتحديد الثغرات وسدها في القدرة على التوزيع بعد شراء اللقاحات في إطار برنامج للبنك الدولي بقيمة 12 مليار دولار وكذلك لتوحيد العقود التي توقعها مع الشركات المصنعة.

وأضاف أن لدى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك أربعة مليارات دولار للاستثمار في مجال توسيع مصانع الإنتاج الحالية أو بناء مصانع جديدة بما في ذلك في الدول المتقدمة ولكنها تحتاج إلى مزيد من البيانات بشأن المناطق التي يذهب إليها الإنتاج الحالي .

