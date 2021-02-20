سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 20 فبراير 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 20 فبراير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 20-2-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :
الدولار = 5.12 دينار
الدولار حوالة تركيا= 5.10 دينار
دولار حواله دبي =5.11 دينار
دولار بشيك الوحدة =5.68 دينار
اليورو = 6.19 دينار
الجنية الإسترليني 6.88 دينار
الليرة التركية 0.72 دينار
الدينار التونسي 1.88 دينار
الجنية المصري 0.32 دينار
الدينار الاردني 7.20 دينار
كسر الذهب عيار 18 ب213 دينار
أضف تعليقـك