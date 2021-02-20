وزير مالية الوفاق يوضح تفاصيل زيارته رفقة معيتيق بخصوص ميزانية 2021

قام مسؤولي وزارة المالية اليوم السبت بزيارة إلى مدينة البيضاء برفقة رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وهذا بشأن إعتماد نتائج اعمال اللجنة المالية الموحدة ووضع آليات تنفيذها وذلك لاستكمال التوافقات التى اقرت سابقاً بمدينة البريقة في شأن إعداد تصور لميزانية عامة موحدة كما تم اللقاء بالمستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب .

وأضافت المالية إن هذه الخطوات تعد تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة وخاصة المالية منها كما تسهم في تسهيل المهام المناطة بحكومة الوحدة الوطنية .

والجدير بالذكر أن تلك الميزانية تهدف بشكل اساسي لمعالجة عدد من المختنقات القائمة حالياً والمتمثلة في استكمال الافراجات الجديدة لمرتبات موظفي الدولة، التسويات المالية، احتياجات قطاع الصحة ومجابهة وباء الكورونا فايروس، دعم قطاعي النفط والكهرباء وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالخدمات الاساسية.

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