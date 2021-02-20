حصري: ديوان المحاسبة يطالب التجارة والتنمية بعدد من المستندات تخص الاعتمادات والحوالات… تعرف على التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على مراسلة ديوان المحاسبة إلى إدارة الفروع مصرف التجارة والتنمية بالمنطقة الغربية .

حيث طالب الديوان التجارة والتنمية موافاته باحصائية الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل الممنوحة والتي تمت الموافقة عليها من قبل مصرف ليبيا المركزي وتمت تغطيتها خلال 2019 و2020 لقطاعي العام والخاص.

تضمنت المراسلة كذلك احصائية بالحوالات المالية لكافة الأغراض ، واجمالي عدد وقيمة الحوالات بقطاعي العام والخاص ودراسة وسفارات ومرتبات مغتربين وغيرها .

كذلك اجمالي عدد وقيمة الحوالات الأغراض الشخصية 10 آلاف ، بطاقات وحوالات واجمالي عدد وقيمة مخصصات ارباب الأسر ، واجمالي عدد وقيمة حوالات الشركات .

حيث كلف مدير مكتب المتابعة الخارجية باسط جبوع نزار الفيتوري للقيام بمتابعة هذا الملف المتعلقة بالاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل وغيرها من البيانات .

وفي ذات الوقت أحالت إدارة الفروع بمصرف التجارة والتنمية بالمنطقة الغربية رسالة الديوان إلى مدير عام فرعه ببنغازي لتزويدهم بالاحصائيات المطلوبة .

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