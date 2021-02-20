انهيار ثلث إنتاج النفط والغاز في أمريكا بسبب موجة برد لم تشهدها منذ عقود

توقفت، السبت، آبار ومصافي النفط في الولايات المتحدة، بعد موجة برد لم تشهدها البلاد منذ عام 1989.

وقالت مصادر لوكالة “روسيا اليوم” إن مناطق وسط وغرب وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة ولاية تكساس، تشهد موجة برد شديدة وصلت فيها درجة الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر.

وأضافت المصار أن موجة البرد تسببت في انخفاض الإنتاج في أكبر حقل نفطي في حوض “برميان” بولاية تكساس، متزامنا مع سحب كميات من النفط من مستودعات التخزين الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الظروف تسببت في انهيار إنتاج النفط بالولايات المتحدة الامريكية بواقع الثلث تقريبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية