وزارة العمل تبحث مع مؤسسة رجال الأعمال إمكانية تشغيل الباحثين عن وظائف

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني “المهدي ورضمي الأمين” اليوم السبت 20 فبراير 2021 برئيس الجمعية العمومية لمؤسسة رجال الأعمال للتنمية والتطوير.

وقد حضر من جانب المؤسسة “عبدالسلام مفتاح الزرمقي” رئيس مؤسسة رجال أعمال ليبيا للتنمية والتطوير، ورئيس الجمعية العمومية السيد “محفوظ البيباص” والسيد “مصطفى مسعود الكيش” رئيس قسم العلاقات بالمؤسسة “علي أبوبكر على يوسف” مقرر بالمؤسسة،

وعن الوزارة حضرت “سلمى عاشور العباسي” العضو القانوني بمكتب الوزير.

وبحث خلال هذا الاجتماع الأسباب التي أدّت إلى تضخم إعداد الباحثين عن العمل ومشاكل القطاع العام التي تحول دون استيعاب الجهاز الوظيفي للمزيد من الموظفين.

وفي هذا الصدد شجعت وزارة العمل على الشراكة مع القطاع الخاص؛ لإيجاد فرص عمل للباحثين عن وظائف وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير فرص عمل.

كما طُرح أيضاً ملف تدريب الاشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم فرص عمل وفقا للنسبة الذي منحها لهم قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، في كافة الوحدات الإدارية وإشراكهم في القطاع الخاص بما يتلائم مع أدائهم.

وأخيراً، تمّ الاتفاق على وضع آلية عمل يتم بموجبها تحديد أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة بمجالات مختلفة.

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