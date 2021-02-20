صنع الله يجتمع مع المبعوث الجديد للأمم المتحدة للنقاش في عدد من المواضيع

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ظهر اليوم السبت ، اجتماعاً مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا ” يان كوبيش ” والوفد المرافق له.

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة تعاملت مع الجميع بحيادية تامة ، موضحاً بأنه لطالما كانت المؤسسة تعمل بكل مهنية وحيادية وبعيداً عن أية تجاذبات سياسية ومستمرة في أداء مهامها من خلال التكنوقراط والفنيين، وهمها الوحيد هو الحفاظ على تدفق النفط واستمرار عمليات الانتاج، وتأمين الدخل والموارد المالية لدعم الاقتصاد الوطني.

ومن جهته أكد يان كوبيش على استمرار دعم البعثة الأممية للجهود التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط لأجل دعم اقتصاد ليبيا، وتأمين وجلب الموارد المالية لانعاش اقتصادها.

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