نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية يلتقي رؤساء مجالس البلديات بمدن الساحل الغربي

التقى نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية “عبدالله اللافي” اليوم السبت، مع رؤساء مجالس البلديات، وعدد من أعيان المنطقة، وممثلين عن المؤسسات العامة، خلال زيارته إلى مدن الساحل الغربي والتي تضم زوارة، وزلطن، ورقدالين، والجميل، و المنشية.

كما تم خلال الزيارة مناقشة المشاكل والاحتياجات وتحسين مستوى الخدمات العامة، منها محطة تحلية المياه بزوارة ومطار زوارة الدولى ومدرسة التعليم الأساسي بزلطن المركز إضافة الى مستشفى الجميل.

ومن جهته أكد اللافي على حرص المجلس الرئاسي على مد جسور التواصل مع جميع المدن والمناطق، كما جدد دعمه لاطلاق مشروع وطنى كبير يعنى بالمصالحة الوطنية.

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