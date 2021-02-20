نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية يلتقي رؤساء مجالس البلديات بمدن الساحل الغربي

التقى نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية “عبدالله اللافي” اليوم السبت، مع رؤساء مجالس البلديات، وعدد من أعيان المنطقة، وممثلين عن المؤسسات العامة، خلال زيارته إلى مدن الساحل الغربي والتي تضم زوارة، وزلطن، ورقدالين، والجميل، و المنشية.
كما تم خلال الزيارة مناقشة المشاكل والاحتياجات وتحسين مستوى الخدمات العامة، منها محطة تحلية المياه بزوارة ومطار زوارة الدولى ومدرسة التعليم الأساسي بزلطن المركز إضافة الى مستشفى الجميل.
ومن جهته أكد اللافي على حرص المجلس الرئاسي على مد جسور التواصل مع جميع المدن والمناطق، كما جدد دعمه لاطلاق مشروع وطنى كبير يعنى بالمصالحة الوطنية.
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