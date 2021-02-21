الواحة للنفط: الإنتهاء من أعمال الصيانة لخط بئر نفطي بحقل السماح

نقلت شركة الواحة للنفط عبر صفحتها على “فيس بوك” خبر إنهاء الكوادر الفنية بقسم اللحام للشركة يوم الثلاثاء الماضي 16 فبراير2021، أعمال القص والتركيب واللحام لخط 4 بوصة خط البئر “L41″بحقل السماح النفطي، واستهدف العمل الجزء المتضرر من الخط الواصل من وحدة الصمامات الرئيسية في إتجاه البئر و الذي يبلغ طوله”72 متر” والذي يقع داخل محطة “LA_3”.

حيث تم الإنتهاء من صيانة الخط وإجراء الإختبارات بنجاح وعودتها للعمل مما يعزز استقرار الانتاج وتجنب أي تسريبات محتملة، كما أشرف قسم السلامة على توفير معدات الوقاية الضرورية ومتابعة خطوات الصيانة وذلك لتوفير جميع إجراءات الأمان بموقع العمل لضمان سلامة الأفراد والمعدات.

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