“كوبيش” يؤكد لصنع الله على دور مؤسسة النفط المحايد

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا يان كوبيش، وذلك للإطلاع على الدور الحيوي الذي تقوم به في إدارة الصناعة النفطية في ليبيا، والخدمات التي تقدمها للمواطن الليبي.

من جهته عبّر كوبيش عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً على استمرار دعم البعثة الأممية للجهود التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط لأجل دعم اقتصاد ليبيا، وتأمين وجلب الموارد المالية لإنعاش اقتصادها.

كما أشاد كوبيش بنجاح المؤسسة طيلة السنوات الماضية في انتهاجها لمبدأ الشفافية، وهو ما عزّز مكانتها محلياً ودولياً، مشددًا على أهمية الحفاظ على الدور المستقل والمحايد للمؤسسة الوطنية للنفط.

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