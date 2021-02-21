اقتصاد

“كوبيش” يؤكد لصنع الله على دور مؤسسة النفط المحايد

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا يان كوبيش، وذلك للإطلاع على الدور الحيوي الذي تقوم به في إدارة الصناعة النفطية في ليبيا، والخدمات التي تقدمها للمواطن الليبي.

من جهته عبّر كوبيش عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً على استمرار دعم البعثة الأممية للجهود التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط لأجل دعم اقتصاد ليبيا، وتأمين وجلب الموارد المالية لإنعاش اقتصادها.

كما أشاد كوبيش بنجاح المؤسسة طيلة السنوات الماضية في انتهاجها لمبدأ الشفافية، وهو ما عزّز مكانتها محلياً ودولياً، مشددًا على أهمية الحفاظ على الدور المستقل والمحايد للمؤسسة الوطنية للنفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك