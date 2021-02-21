كوبيش يؤكد على أهمية استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة العائدات بطريقة شفافة وعادلة

طرابلس 21 فبراير 2021 (وال)-أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا يان كوبيش اليوم الأحد، على أهمية الحفاظ على الدور المستقل والمحايد للمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على إدارة النفط في البلاد، والحاجة إلى ضمان إدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وعادلة.

وقال كوبيش خلال لقاءه والوفد المرافق له مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، إن البعثة مستمرة في دعم المؤسسة الوطنية للنفط من أجل دعم اقتصاد البلاد، وتأمين وجلب الموارد المالية لإنعاش اقتصادها، والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة. (وال- طرابلس) ر ت

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