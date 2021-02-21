اقتصاد

شركة الواحة تُنهي عمليات صيانة مهمة بحقل السماح النفطي

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال قسم الإعلام في شركة الواحة إن الفرق الفنية في شركة الواحة للنفط انتهت من أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بقطر “4 إنش” والرابط مع البئر “41” بحقل السماح.

وأشارت الشركة عبر منصاتها الرسمية اليوم الأحد إلى أن أعمال الصيانة استهدفت الواصل بالصمامات الرئيسية بطول 72 مترا الموجودة بالمحطة LA_3 وقالت الواحة إن من شأن عملية الصيانة تعزيز واستقرار الإنتاج.

وفي يناير الماضي أنهت شركة الواحة أعمال الصيانة في خط نقل النفط “32 إنش” حيث تم إنهاء جميع أعمال القص واللحام في جميع المواقع، 32 كيلومترًا و57 كيلومترًا و65 كيلومترًا و71 كيلومترًا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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