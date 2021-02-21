شركة الواحة تُنهي عمليات صيانة مهمة بحقل السماح النفطي

قال قسم الإعلام في شركة الواحة إن الفرق الفنية في شركة الواحة للنفط انتهت من أعمال صيانة خط نقل النفط الخام بقطر “4 إنش” والرابط مع البئر “41” بحقل السماح.

وأشارت الشركة عبر منصاتها الرسمية اليوم الأحد إلى أن أعمال الصيانة استهدفت الواصل بالصمامات الرئيسية بطول 72 مترا الموجودة بالمحطة LA_3 وقالت الواحة إن من شأن عملية الصيانة تعزيز واستقرار الإنتاج.

وفي يناير الماضي أنهت شركة الواحة أعمال الصيانة في خط نقل النفط “32 إنش” حيث تم إنهاء جميع أعمال القص واللحام في جميع المواقع، 32 كيلومترًا و57 كيلومترًا و65 كيلومترًا و71 كيلومترًا.

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