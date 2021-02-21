الخطوط الجوية الليبية تعلن استئناف الرحلات من طرابلس و بنغازي إلى القاهرة

أعلنت الخطوط الجوية الليبية اليوم الأحد الاتفاق رسمياً على استئناف تشغيل خط طرابلس القاهرة طرابلس وخط بنغازي القاهرة بنغازي وذلك بعد مشاورات واتصالات مع سلطات الطيران المدني المصري مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن جدول مواعيد الرحلات رسمياً في الأيام القليلة القادمة.

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