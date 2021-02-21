اجتماع بين وزارتي العمل و المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة مذكرة التعاون لمشروع التنمية

أجتمع صباح اليوم الأحد وزير العمل والتأهيل ” المهدي الأمين” مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله” ، و بحضور عدد من المسؤولين.

وتم خلال الإجتماع مناقشة مسودة مذكرة الشراكة لمشروع التنمية بالمناطق المحيطة بالحقول و الموانئ النفطية بين وزارة العمل والتأهيل و المؤسسة الوطنية للنفط بوجود مؤسسات شريكة في البرنامج مثل وزارة العمل والتأهيل و برنامج الوطني للمشروعات الصغرى وصندوق التسهيلات المالية و مؤسسة ريادة الأعمال .

و أكّد ” المهدي الأمين” على أهمية هذه الشراكة في تنفيذ المشروع قائلا ان المؤسسة لن تكون وحدها في المشروع بل سنتكاثف مع الشركاء المحليين للوقوف معا من أجل تعزيز التنمية في مناطق الجنوب .

كما أن المشروع سيتضمن برامج تدريبية حسب احتياجات المناطق، ودعم وتمويل للمشاريع الصغرى وبرامج تدريبية في ريادة الأعمال.

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