“المركزي السوداني” يعلن توحيد سعر الصرف

أصدر المصرف المركزي السوداني تعليماته للمصارف بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في حدود متقاربة مع السوق السوداء دون الإفصاح عن قيمة محددة على أن تكون قريبة مما يتم تداوله خارج القطاع المصرفي.

المركزي السوداني ألزم المصارف بعدم زيادة هامش الربح عن نصف في المئة مع إحكامها بضرورة الإعلان على سعر الصرف على أن لا تكون أعلى أو أقل من السعر اليومي الذي يعلنه المصرف المركزي بمقدار خمسة دنانير.

وبلغت قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في تداولات السوق السوداء 370 جنيها فيما سجل اليورو 430 جنيها لليورو الواحد.

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