اقتصاد

“المركزي السوداني” يعلن توحيد سعر الصرف

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المصرف المركزي السوداني تعليماته للمصارف بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في حدود متقاربة مع السوق السوداء دون الإفصاح عن قيمة محددة على أن تكون قريبة مما يتم تداوله خارج القطاع المصرفي.

المركزي السوداني ألزم المصارف بعدم زيادة هامش الربح عن نصف في المئة مع إحكامها بضرورة الإعلان على سعر الصرف على أن لا تكون أعلى أو أقل من السعر اليومي الذي يعلنه المصرف المركزي بمقدار خمسة دنانير.

وبلغت قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في تداولات السوق السوداء 370 جنيها فيما سجل اليورو 430 جنيها لليورو الواحد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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