المصرف المركزي يرد على ماجاء في تقرير منظمة “Global witness”

نشر مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد 21 فبراير بياناً على صفحته ببرنامج التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

جاء فيه أنّ المصرف المركزي تابع التقرير الذي نشرته منظمة “جلوبال ويتنس”، ليؤكد رفضهُ لِما تضمنّهُ من مغالطات وأخطاء – حسب قوله- في محتواه.

وأنّ المصرف قد تواصل فيما مضى مع المنظمة وقدّم كافة البيانات والتوضيحات اللازمة، كما استهجن أيضًا في بيانه ما قال أنّه تجاهل المنظمة لتوضيحات المصرف حول مسودة التقرير التي تم نشرها، وقال خِتاماً أن تقرير المنظمة الذي نُشِرَ الجُمعة “يفتقر” للمهنية والموضوعية والحياد.

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