الليبية: فتح المجال الجوي برحلات مباشرة بين بنغازي وطرابلس والقاهرة

أخبار ليبيا24

أعلنت الخطوط الجوية الليبية اليوم الأحد عن فتح المجال الجوي لأول مرة منذ سنوات برحلات مباشرة بين بنغازي والقاهرة وطرابلس والقاهرة.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن فتح المجال الجوي للرحلات جاء تتويجاً للمباحثات والاتصالات التي أجراها مدير عام الشركة طيار جلال الشاردة مع المسؤولين في قطاع النقل الجوي والطيران المدني الليبي والمصري.

وأضافت الخطوط الجوية الليبية أن هذه المباحثات انبثق عنها فتح المجال الجوي حيث تم الاتفاق رسمياً على استئناف تشغيل قطاع طرابلس – القاهرة – طرابلس وقطاع بنغازي – القاهرة – بنغازي.

وأشارت شركة الخطوط الجوية الليبية إلى أنه سيتم الإعلان عن جدول مواعيد الرحلات رسمياً في الأيام القليلة المقبلة.