شكشك يعقد اجتماعاً مع وزير المالية بخصوص نظام تتبع البضائع المورّدة

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأحد 21 فبراير 2021 اجتماعاً مع “فرج بومطاري” وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، بحضور كلاً من وكيل ديوان المحاسبة و رئيس قسم التحويلات التجارية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات الديوان حول العقد الذي أبرمته وزارة المالية مع شركة “SCK” للتجارة الخارجية التركية لتتبع البضائع الموردة إلى الدولة الليبية عبر النظام الإلكتروني وردود الوزارة عليها، كما تطرق الاجتماع إلى عرض آليات عمل المنظومة وأهدافها.

واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة من وزارة المالية ولجنة من ديوان المحاسبة، تتولى دراسة الملاحظات والردود وتقييم إجراءات التعاقد ومشروعيتها، كذلك تقديم توصياتها لضمان الأهداف المرجوة من التتبع بأفضل الطرق والأدوات.

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