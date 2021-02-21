السراي يعلن عن موعد اجتماع الجمعية العمومية

أعلن مصرف السراي للتجارة والاستثمار (أتيب) عن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر مارس القادم ، بفندق كورنثيا باب أفريقيا بمدينة طرابلس وذلك للإطلاع والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف و استعراض تقارير هيئة المراقبة عن السنوات خلال السنوات 2016/2017/2018/2019 ، و استعراض تقارير هيئة الرقابة الشرعية عن السنوات 2019/2018.

وأيضا استعراض والمصادقة على الميزانيات العمومية للمصرف وقائمة الدخل وحسابات التوزيع المقترحة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 201‪6 وتعيين مكاتب المراجعة التي ستقوم بمراجعة حسابات المصرف لسنة 2020، و الموافقة على منح تمويل للشركات التي يكون أعضاء مجلس إدارة المصرف مدراء أو شركاء فيها وفقا لنص المادة 78 من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2021.

وأكد المصرف أنه لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسة ونيابة عن غيره من المساهمين، على أن تكون الإنابة بموجب توكيل خاص حديث صادر عن محرر عقود معتمد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية