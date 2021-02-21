شكشك وبومطاري يناقشان أهمية وضع منظومة تتبع البضائع الموردة للحد من الفساد

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير المالية فرج بومطاري، ملاحظات الديوان حول العقد الذي أبرمته وزارة المالية مع شركة (SCK ) للتجارة الخارجية التركية لتتبع البضائع الموردة إلى الدولة الليبية عبر النظام الإلكتروني، وآليات عمل المنظومة وأهدافها.

وقال ديوان المحاسبة في منشور على صفحته بفسبوك الأحد، إن الحاضرين اتفقوا على أهمية منظومة التتبع في الحد من حالات الفساد المرتبطة بالتحويلات الخارجية.

كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من وزارة المالية ولجنة من ديوان المحاسبة تتولى دراسة الملاحظات والردود وتقييم إجراءات التعاقد ومشروعيتها وتقديم توصياتها لضمان الأهداف المرجوة من التتبع بأفضل الطرق والأدوات، بحسب منشور الديوان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار