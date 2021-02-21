منتسبو غرفة التجارة يحتجون ضد نظام التتبع الإلكتروني

نظم منتسبو غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس من التجار وموردي السلع والبضائع، وقفة احتجاجية صباح الأحد أمام مركز الجمارك بميناء طرابلس البحري.

وجاءت الوقفة تعبيراً من المحتجين عمّا آلت إليه الأمور من سلبيات على الشأن التجاري، جراء القرار رقم 351 لسنة 2020 الصادر عن وزارة المالية، والخاص بنظام التتبع الإلكتروني.

وبخصوص الوقفة الاحتجاجية، عقدت الغرفة اجتماعا طارئاً جرى خلاله دراسة كل تبعات القرار، وما قد تؤول إليه الأمور في قادم الأيام من بعض الإجراءات التي ستتخذها غرف التجارة والصناعة والزراعة على مستوى ليبيا، والتي من بينها إحالة ملف الموضوع إلى النائب العام ورفع قضية ضد وزارة المالية.

وذكّر المحتجون الجهات المعنية بأن صدور مثل هذه القرارات في هذا التوقيت سيزيد الأمور تعقيداً، لذلك فهم يطالبون بمعالجات سريعة.

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